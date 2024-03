Polícia Militar detém suspeito de furto em Andradas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na manhã desta quinta-feira, 21, por volta das 05h28min, uma ação da Polícia Militar na cidade de Andradas, Minas Gerais, resultou na prisão de um homem suspeito de furto. Durante o patrulhamento pela Avenida Mário Lanzani, no bairro Centro, os policiais avistaram um indivíduo em atitude suspeita. Ao notar a presença da viatura, o suspeito abandonou algo próximo a uma lixeira e empreendeu fuga a passos largos pela via pública.

Diante da situação, os policiais abordaram o homem, identificado como sendo um jovem de 20 anos, e realizaram uma busca pessoal, não encontrando nenhum ilícito com ele. No entanto, ao vasculharem as proximidades, encontraram uma bicicleta infantil dentro da lixeira. Posteriormente, o suspeito confessou ter furtado o veículo no Bairro Jardim Portal do Sol.

Com base nas declarações do suspeito, a equipe policial localizou a vítima, uma mulher de 52 anos, que reconheceu a bicicleta recuperada como sendo de sua propriedade. O autor do furto foi então detido, recebeu atendimento na Unidade de Saúde local e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a bicicleta apreendida.

ALCO – 29º BPM