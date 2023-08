Polícia Militar detém suspeitos por tráfico de drogas em Poços de Caldas

Nesta terça-feira, 08, por volta das 12h19min, a Polícia Militar desencadeou uma operação de patrulhamento ostensivo no Parque José Afonso Junqueira, em Poços de Caldas. Durante a ação, dois indivíduos do sexo masculino, ambos com 36 anos de idade, foram abordados devido a comportamento suspeito.

Após a abordagem, os suspeitos foram submetidos a uma minuciosa busca pessoal. Durante essa busca, foi identificado que um dos indivíduos portava a quantia de R$ 50,00 em espécie. Além disso, uma busca mais ampla no entorno revelou a presença de 17 pequenas porções, conhecidas como buchas, e 04 pequenos tabletes de substância aparentando ser maconha, encontrados cuidadosamente escondidos sob o banco em que estavam sentados.

Diante das evidências, os dois suspeitos foram detidos pelas autoridades policiais e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil da região, juntamente com os itens apreendidos.

