Polícia Militar e GCM desarticulam quadrilha de tráfico de drogas em Andradas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Uma ação coordenada nesta quinta-feira, 28, entre a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal (GCM), resultou na prisão de quatro suspeitos envolvidos com o tráfico de entorpecentes na cidade de Andradas, localizada no estado de Minas Gerais.

Por volta das 11h25min, as forças de segurança realizaram uma incursão na Rua Coronel Oliveira, situada no bairro Centro da cidade. Durante a operação, uma mulher de 25 anos foi detida em flagrante após ser abordada em atitude suspeita. Após uma busca pessoal, os policiais encontraram em posse da suspeita um invólucro contendo 32 pedras de crack e 03 buchas de cocaína. A mulher foi imediatamente presa e encaminhada ao Hospital Psiquiátrico de Segurança (HPS) local, sendo posteriormente transferida para a 2ª Central Estadual do Plantão Digital/SIPJ, na cidade de Poços de Caldas-MG.

Horas mais tarde, às 21h10min, a Polícia Militar realizou uma nova ação na mesma região, culminando na abordagem de três indivíduos do sexo masculino, com idades entre 24 e 28 anos, todos em atitude suspeita. Durante a revista pessoal, foram encontrados em posse dos suspeitos 18 papelotes de cocaína, 32 pedras de crack e a quantia de R$ 142,00 em espécie. Os três homens foram prontamente detidos e encaminhados ao HPS, sendo posteriormente conduzidos à 2ª Central Estadual do Plantão Digital/SIPJ, na cidade de Poços de Caldas-MG.

ALCO – 29° BPM