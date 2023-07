Polícia Militar localiza drogas no bairro Jardim Itamarati III e prende indivíduo com mandado de prisão

Na noite do dia 24 de julho, por volta das 20h35m, a Polícia Militar, por meio de sua Equipe de Patrulha Rural, realizou uma operação que resultou na localização de drogas e na prisão de um indivíduo no Bairro Jardim Itamarati III, em Poços de Caldas, Minas Gerais.

Durante a abordagem, os agentes da Polícia Militar detiveram um homem identificado como S.A.C., de 26 anos, na rua Saulo Inácio de Carvalho. Durante a revista, foram encontradas porções de Crack no bolso de sua blusa, além de R$1.284,00 em dinheiro e um aparelho celular. Ao consultar os antecedentes criminais do indivíduo, constatou-se a existência de um mandado de prisão em seu desfavor.

O material apreendido, juntamente com o indivíduo detido, foi apresentado à Polícia Civil para os devidos procedimentos legais.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.