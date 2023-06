Polícia Militar prende autor de furto e recupera materiais

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A polícia foi acionada pela vítima, A.L.R., na madrugada de hoje (14), relatando um furto ocorrido na residência ao lado de sua casa, que também é de sua propriedade, na avenida Chafik Fraya em Poços de Caldas.

Um indivíduo vestindo blusa azul e boné preto foi avistado subindo no muro da propriedade em reforma e furtando a fiação da caixa de energia.

Durante o deslocamento para a ocorrência, os policiais se depararam com um suspeito, identificado como J.C.P., trajando blusa azul e boné preto, carregando uma mochila e um saco plástico, no cruzamento da Av. João Pinheiro com a Rua Xavantes. Uma busca no suspeito e em seus pertences resultou na apreensão de diversas ferramentas e fiação elétrica de diferentes diâmetros.

O suspeito alegou ter encontrado a fiação em uma caçamba próxima e negou ter furtado o material.

A polícia se dirigiu ao local do acionamento, na Av. Chafik Fraya, e constatou o padrão de energia arrombado.

A vítima, A.L.R., informou que acordou com o barulho provocado pelo suspeito e saiu para verificar o que estava acontecendo. Ela avistou o indivíduo em cima do muro da casa furtada, puxando a fiação elétrica do padrão de energia. A vítima chamou a atenção do suspeito, que afirmou ser dono da propriedade. Após completar o furto, o suspeito desceu do muro e fugiu em direção desconhecida. A vítima não conseguiu visualizar o rosto do suspeito, mas suas roupas e o boné correspondem às características descritas. A vítima também mencionou que o vizinho possui câmeras de segurança e irá apresentar as imagens posteriormente.

A perícia foi acionada, o perito compareceu ao local e recolheu uma amostra que aparentava ser sangue.

Após os procedimentos realizados no local, o suspeito foi levado à UPA para confecção de um relatório médico, onde foi constatado apenas um pequeno corte no dedo anelar da mão direita. Em seguida, foi conduzido até a Delegacia de Polícia para prestar depoimento ao plantão.

Autor preso: J.C.P., um homem de 40 anos.

Itens apreendidos:

– 01 alicate comum;

– 01 alicate de pressão;

– 01 alicate de cortar arames (de tamanho maior);

– 01 martelo (cabo de madeira);

– Fiação de cobre com diversas espessuras;

– 01 mochila preta (utilizada para carregar fios);

– 01 boné preto.

Fonte: ALCO – 29°BPM

Beatriz Aquino