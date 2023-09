Polícia Militar prende autor de furto na área central de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Às 12h07 do dia 30 de agosto, a Polícia Militar realizou uma operação bem sucedida no Centro de Poços de Caldas. A equipe policial efetuava patrulhamento preventivo, quando na Rua Pernambuco, o proprietário de um estabelecimento comercial fez sinal aos policiais, informando que acabava de ocorrer no local um furto envolvendo um aparelho de som portátil.

Após revisão das imagens de vigilância, os policiais identificaram o autor, um homem de 40 anos com histórico de ofensas repetidas de natureza semelhante. Foram realizadas diligências e o autor foi localizado em sua residência, no bairro Jardim São Paulo, com a mesma roupa usada durante a prática do roubo.

Em revelação durante interrogatório, o suspeito admitiu o crime e revelou que o item roubado havia sido vendido a um desconhecido no terminal rodoviário urbano. O autor foi preso e conduzido à delegacia de Polícia Civil.