Polícia Militar prende autor de roubo tentado em Poços de Caldas

Polícia Militar foi acionada e compareceu na manhã desta quinta-feira, 31, por volta das 07h30min à unidade hospitalar localizada na Av, Gentil Messias Kitate, no bairro Vila Cruz, para atendimento de uma ocorrência. No local as vítimas, mãe e filha, sexo feminino, de 58 e 29 anos, apresentavam ferimentos leves, causados por faca.

Elas relataram que por volta de 05h00min um indivíduo, sexo masculino, jovem, de estatura baixa, invadiu o imóvel em que elas residem, localizado na Rua Tamoyos, Bairro Vila Togni.

Uma delas acordou com ele sufocando-a pelo pescoço e exigindo dinheiro. Ambas as vítimas entraram em luta corporal com o autor, que estava de posse de uma faca e desferiu golpes aleatórios.

O autor se desvencilhou das vítimas e fugiu do local. Após intenso rastreamento e apoiados por denúncia anônima, as equipes policiais lograram êxito na captura do autor, 18 anos, na Av. João Pinheiro. Ele confessou o crime, foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.