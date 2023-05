Polícia Militar prende autores por tráfico de drogas

Na tarde de ontem (21), a Polícia Militar, após receber diversos relatórios de denúncias sobre tráfico de drogas nas proximidades da rua Cruzeiro do Sul, no bairro Santa Rita em Poços de Caldas, realizou a prisão de dois indivíduos envolvidos no tráfico de entorpecentes, bem como a apreensão de substâncias ilícitas e dinheiro.

Os autores, um homem de 29 anos e um menor de 14 anos foram presos e os materiais encontrados, 38 pedras de crack, 2 tabletes de maconha e R$ 782,00 em dinheiro foram apreendidos.

Fonte: Polícia Militar

Beatriz Aquino

