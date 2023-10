Polícia Militar prende dois autores de furto a farmácia em Campestre

Casal é preso e confessam furto em farmácia na cidade de Campestre na manhã desta sexta-feira, 06. A Polícia Militar foi acionada por volta das 08h05min e compareceu à Rua Coronel José Custódio, no Centro da cidade onde fez contato com o solicitante, sexo masculino, 31 anos, gerente do estabelecimento comercial.

O solicitante relatou que ao chegar ao trabalho, verificou que a porta principal estava arrombada e ao verificar o sistema de videomonitoramento do estabelecimento, constatou que durante a madrugada, por volta de 01h24min, três indivíduos, uma mulher e dois homens, danificaram a porta de aço da entrada do estabelecimento, adentraram o local e se dirigiram ao balcão onde se localizam os caixas.

Os autores subtraíram da farmácia bebidas alcoólicas, doces, salgadinhos e um aparelho de telefone celular com chip. De posse das imagens e devido às características físicas, estatura e vestimentas dos autores, a equipe policial identificou os três, um casal de namorados de 24 e 22 anos (ele/ela), que durante rastreamento foi localizado e preso. O terceiro autor, 20 anos, ao perceber a presença da viatura policial em seu encalço, embrenhou-se em um matagal e não foi localizado.

O casal confessou o crime, informando que os produtos ficaram com o autor fugitivo. O local do evento foi preservado até o comparecimento da Perícia Criminal, a qual realizou os trabalhos de praxe. Os autores foram encaminhados ao pronto socorro local, a fim de atestar a perfeita integridade física e apresentados na Delegacia de Polícia Civil.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.