Polícia Militar prende dois indivíduos por tráfico de drogas em Botelhos

A Polícia Militar prendeu nesta segunda-feira, 26, um homem de 18 anos e apreendeu um menor de 16 anos por tráfico de drogas, durante operação realizada em Botelhos.

Durante patrulhamento preventivo, os policiais encontraram os dois suspeitos saindo de uma área de mata. Ao perceberem a abordagem iminente, os indivíduos tentaram fugir, mas foram rapidamente detidos. Na busca pessoal, foram encontrados R$ 94,00, 85 pedras de substância semelhante ao crack, uma balança de precisão e 12 porções de substância semelhante à maconha.

Ambos foram encaminhados para as autoridades competentes.

ALCO – 29°BPM

