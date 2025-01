Polícia Militar prende dois suspeitos de furtar motocicletas em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Militar prendeu nesta terça-feira, 07, dois homens, de 25 e 28 anos, em Poços de Caldas, acusados de furtar duas motocicletas. A ação teve início após a vítima, uma mulher de 24 anos, denunciar o furto de sua motocicleta Yamaha YBR, ocorrido enquanto ela estava dentro de um estabelecimento comercial.

Em seguida, um homem de 21 anos, proprietário de uma Yamaha XRE, se aproximou da viatura e relatou o furto de sua moto, apontando semelhanças nas características dos suspeitos e no modo de operação em relação ao primeiro caso.

Com base nas informações fornecidas, os policiais tiveram acesso a imagens de câmeras de segurança, que registraram o momento exato do crime. As guarnições iniciaram as diligências e conseguiram localizar os suspeitos nas proximidades da Avenida Leonor Furlaneto Delgado, no Jardim Philadelphia.

Ao avistarem a presença policial, os dois homens tentaram fugir, mas foram detidos. Durante a abordagem, o suspeito de 28 anos jogou um celular no chão. Ao ser questionado, ele revelou que o aparelho continha imagens da moto Yamaha XRE furtada, que já estava sendo negociada, e que o celular poderia incriminá-lo.

Ambos os acusados, após visualização das imagens do crime, confessaram o roubo e afirmaram que a decisão de cometer o crime foi tomada após o uso de drogas. O celular foi apreendido e os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.