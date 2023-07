Polícia Militar prende foragido da justiça em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na noite desta quinta-feira, 28 de julho de 2023, a Polícia Militar (PM) realizou a prisão de um foragido da justiça na cidade de Poços de Caldas. O indivíduo, um homem de 41 anos, estava com um mandado de prisão em aberto devido a acusações de violência doméstica.

A ação se desencadeou por volta das 19h24min, após a PM receber informações precisas sobre a localização do procurado. De acordo com as investigações realizadas pelas equipes policiais, foi possível obter o endereço onde o suspeito se encontrava, bem como identificar o veículo que ele utilizava.

As equipes se dirigiram ao Bairro Jardim Quisisana, onde o indivíduo estava supostamente escondido. Com base nas informações apuradas, a prisão foi efetuada com sucesso, sem que houvesse resistência por parte do foragido.