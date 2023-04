Polícia Militar prende homem condenado por roubo na Zona Sul da cidade

A Polícia Militar, desencadeou operação com objetivo de reprimir furtos e roubos a estabelecimentos comerciais.

Na última sexta-feira (21), por volta das 21:00h, o tático móvel, abordou g. h. s. s de 31 anos na rua Eduardo Luciano Marras e, ao verificar seus dados, constatou que há um mandado de prisão por condenação por crime de roubo com pena de 9 anos a ser cumprido. O condenado, atende pela alcunha de “paizão”.

Fonte: PM MG

Beatriz Aquino

