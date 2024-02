Polícia Militar prende suspeito de homicídio em Andradas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Um homem de 21 anos foi preso na noite de domingo, 11, em Andradas, suspeito de ter matado a facadas Jeferson Aparecido Campos de Oliveira, 29 anos, no Ginásio Poliesportivo Risoleta Neves, situado na Rua Joaquim de Souza Bastos, no Bairro Vila Buzato.

Segundo relatos iniciais, o homem foi encontrado caído no chão, gravemente ferido. A vítima apresentava três perfurações nas costas e, apesar dos esforços do SAMU, veio a óbito após ser socorrida e encaminhada à Santa Casa da cidade.

Uma testemunha ocular relatou à polícia que a vítima teria sido atacada com golpes de faca por um homem, identificado como sendo do sexo masculino e com 21 anos de idade. A equipe policial dirigiu-se à residência do suspeito, localizada na Rua André Pontilho, no Bairro Jardim Primavera, onde o encontraram à porta, sem oferecer resistência.

Em seu depoimento, o suspeito alegou que a vítima estava embriagada e que ambos se envolveram em uma discussão enquanto estavam em sua casa. Ele admitiu ter golpeado Jeferson com o intuito de expulsá-lo de sua residência. Após a prisão do suspeito, ele foi encaminhado para atendimento médico e, em seguida, conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde permaneceu sob custódia. A arma do crime foi apreendida na casa do suspeito durante a operação policial.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM