Polícia Militar prende traficante de drogas na zona leste de Poços de Caldas

Na tarde de ontem, 06, uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de um traficante de drogas na zona leste de Poços de Caldas. A ação ocorreu na Rua Alarife, após a equipe ROCCA, em patrulhamento pela Rua Acácia, deparar-se com indivíduos em atitude suspeita.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram fugir, adentrando uma residência na Rua Alarife. Os policiais não hesitaram e realizaram uma minuciosa busca no local, culminando na captura de um homem de 18 anos.

Durante a operação, foram apreendidos oito buchas de maconha, uma porção da mesma droga, três pedras de crack e a quantia de R$ 169,00 em dinheiro.

ALCO – 29° BPM

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.