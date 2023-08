Polícia Militar prende traficante de drogas no Parque Pinheiros

No final da tarde de ontem, 17, por volta das 18h57min, a ação da Polícia Militar resultou na prisão de um indivíduo envolvido no tráfico de drogas no bairro Parque Pinheiros em Poços de Caldas. A operação foi conduzida em resposta a informações recebidas pela central de operações policiais, que indicavam a presença de um possível traficante portando uma arma de fogo na região.

Coordenando uma ação conjunta, diversas equipes policiais foram mobilizadas para a operação. O alvo da ação, identificado como F. H. O., um indivíduo de 18 anos, foi localizado após uma busca que o levou a se esconder na mata.

Após a apreensão do suspeito, foi realizada uma revista minuciosa. Embora não tenha sido encontrada nenhuma arma de fogo em sua posse, as autoridades descobriram uma quantidade significativa de substâncias ilícitas. F. H. O. carregava consigo vinte e oito pedras de “crack”, onze buchas de maconha e sete pinos de cocaína. Além das substâncias entorpecentes, uma quantia de R$ 60,00 em dinheiro foi apreendida.

ALCO 29° BPM

