Polícia Militar realiza operação antidrogas no bairro Jardim Ipê e apreende menor

Na manhã desta sexta-feira, 02, por volta das 10h, a Polícia Militar realizou uma operação antidrogas no bairro Ipê, em resposta a diversas denúncias de tráfico de drogas na região.

As denúncias indicavam que um adolescente de 16 anos seria o responsável pela comercialização de entorpecentes no local. As equipes policiais conseguiram abordar o suspeito enquanto ele deixava sua residência.

Durante a busca pessoal, os policiais encontraram na mochila do menor cinco tabletes de substância semelhante à maconha, R$ 359,00 em notas diversas, 17 pinos de substância aparentando ser cocaína, uma balança de precisão e um celular.

O adolescente e os materiais apreendidos foram encaminhados às autoridades competentes para os procedimentos legais.

ALCO – 29° BPM

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.