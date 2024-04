Polícia Militar realiza operação contra tráfico de drogas em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na tarde de ontem, 23, a Polícia Militar de Poços de Caldas deflagrou uma operação policial na Rua Nossa Senhora do Brasil, no Bairro Maria Imaculada. A ação foi desencadeada em resposta às constantes denúncias recebidas pelo Disque Denúncia Unificado 181 e pelo serviço de emergência policial 190, que reportavam atividades relacionadas ao tráfico de drogas na região.

As denúncias geraram um clima de insegurança entre os moradores e frequentadores do parque infantil e das áreas comerciais próximas. Em meio à operação, um indivíduo do sexo masculino, com 38 anos de idade, foi abordado e posteriormente preso. Com ele, foram encontradas 39 pedras de crack, 32 buchas de maconha, 02 aparelhos de telefone celular e a quantia de R$ 210,00 em dinheiro.

O suspeito detido foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação de sua integridade física e, em seguida, conduzido à 2ª Central Estadual do Plantão Digital/SIPJ, em Poços de Caldas-MG, juntamente com todo o material ilícito apreendido durante a operação.

ALCO – 29º BPM