Polícia Militar realiza prisão de autor de tráfico de drogas no centro da cidade

A equipe da Patrulha Rural realizou na tarde desta segunda-feria, a prisão de um indivíduo que era considerado o principal suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na Praça dos Macacos. De acordo com informações da PM, o indivíduo descia de um ônibus na rua Corrêa Neto. Ao tentarem realizar a abordagem, o suspeito empreendeu fuga, sendo perseguido e posteriormente capturado próximo ao Mcdonalds da avenida Assis Figueiredo.

Durante a perseguição, o suspeito tentou se desfazer da carga de drogas, (109 pedras de crack) porém ela foi encontrada e recolhida pela equipe. Diante dos fatos, tanto o suspeito quanto o material apreendido foram conduzidos até a delegacia local para os devidos procedimentos legais.

Fonte: Polícia Militar

Beatriz Aquino

