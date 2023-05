Policia Militar realiza prisão de autor por trafico de drogas

Após receber denúncias anônimas de que um menor de 17 anos, conhecido por sua prática contumaz de tráfico de drogas, estaria realizando atividades ilícitas na rua Umbelina Costa Lucas e escondendo os entorpecentes em uma área de mata próxima à rua Henrique Consolini. Foi realizada uma operação no local.

Os militares lograram êxito ao abordar o menor infrator e, durante as buscas na área de mata, localizaram 200 pedras de crack e 01 pino de cocaína. Os materiais foram apreendidos.

Fonte: Polícia Militar

Beatriz Aquino

