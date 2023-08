Projeto ‘Olhar Sulfuroso’ anuncia mais um curso de fotografia e preservação patrimonial

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Inscrições estarão abertas até 28 de agosto

O projeto “Olhar Sulfuroso”, idealizado pela fotógrafa Thaty Naila, anuncia mais um curso gratuito de fotografia e preservação patrimonial. A oficina presencial será realizada nos dias 12 e 13 de setembro, na Galeria Ampliart em Poços de Caldas, das 18h30 até às 21h.

Na sua sexta edição, o projeto “Olhar Sulfuroso” tem na proposta a busca em enaltecer os patrimônios de Poços de Caldas, suas belezas naturais e incentivar no cuidado e preservação da cidade, ao mesmo tempo em que aprimora o olhar de amantes da arte da fotografia. Já que com a mesma é possível criar vínculos afetivos e também registros históricos, que possibilitam futuramente a identificação do que foi preservado e modificado.

As inscrições iniciam na próxima segunda-feira, 21 de agosto, às 12h, e ficam abertas até a próxima semana, dia 28 de agosto, às 12h, através do link https://forms.gle/adXyxzKasBGGcqAw8, onde é possível ter acesso ao regulamento. Não há critérios de seleção, sendo esta feita por ordem de chegada dos interessados, com limite de 35 vagas. A divulgação dos selecionados será feita posteriormente, através do Instagram @olharsulfuroso (instagram.com/olharsulfuroso).

Com a divulgação dos selecionados, estes deverão entrar em contato através do WhatsApp (35) 99106-7727 (Thaty Naila). Caso não seja confirmada a participação, as vagas serão remanejadas aos suplentes da lista de resultado, sendo que estes também devem ficar atentos pois precisarão confirmar sua participação posteriormente.

Thaty Naila comenta, “O Olhar Sulfuroso é um projeto que já cativou as pessoas, temos uma procura muito expressiva pelas oficinas. É uma alegria poder dar continuidade em mais um ano a este projeto, já que as trocas durante as oficinas são muito significativas. Acredito que as fotografias registram e descrevem não apenas o olhar, mas o sentimento de cada participante. Olhar Sulfuroso desperta sentimentos de pertencimento e de identidade, cujos reflexos são sentidos na comunidade como um todo.”

O projeto “Olhar Sulfuroso – Oficina de Fotografia e Preservação Patrimonial de Poços de Caldas”, é viabilizado através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, com realização de Thaty Naila Fotografias e produção da Carvalho Agência Cultural, com patrocínio da empresa Biotropica Consultoria Ambiental, além do apoio institucional da Prefeitura de Poços de Caldas / Secretaria Municipal de Cultura e apoio cultural da Galeria Ampliart.

Acompanhe @olharsulfuroso e @carvalhoagenciacultural nas redes sociais para mais informações.

SERVIÇO

Olhar Sulfuroso – Oficina de Fotografia e Preservação Patrimonial de Poços de Caldas

Data: 12 e 13 de setembro de 2023

Horário: 18h30 às 21h

Local: Galeria Ampliart (Rua Paraná, n. 487, Funcionários, Poços de Caldas/MG)



Regulamento e inscrições gratuitas através do link: https://forms.gle/adXyxzKasBGGcqAw8