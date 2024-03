Polícia Militar realizar apreensão apreensão de veículo adulterado e prende suspeito

Na tarde de ontem, 26, equipes da Ronda Ostensiva Com Cães (ROCCA) e do Tático Móvel, após receberem informações de sistemas informatizados e dados de inteligência, desencadearam uma operação eficaz na Avenida Santo Antônio, no Bairro Cascatinha, em Poços de Caldas.

O alvo da operação foi um veículo Hyundai HB20, cujas placas clonadas, registradas em Passos, levantaram suspeitas. Agindo com precisão e coordenação, as equipes da PM conseguiram identificar, interceptar e deter o veículo adulterado.

O condutor, um jovem de 18 anos, foi preso no local e encaminhado às autoridades competentes, onde permaneceu sob custódia.

ALCO – 29° BPM

