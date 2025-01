Polícia Militar recupera carro de motorista esfaqueado durante assalto em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na manhã desta terça-feira, 7 de janeiro, a Polícia Militar localizou e recuperou o carro de um motorista de aplicativo que foi esfaqueado durante um assalto na noite de ontem, em Poços de Caldas. A vítima havia sido chamada para uma corrida no bairro Jardim Philadelphia II e, ao chegar no bairro Vila Togni, nas proximidades da Rua Xavantes, foi surpreendida por um assalto.

O criminoso anunciou o roubo e, durante a tentativa de fuga, entrou em luta corporal com o motorista, que acabou sendo ferido com facadas no tórax. Os assaltantes levaram o veículo, um GM Ônix branco, além de dois celulares, dinheiro e outros pertences da vítima.

Com o apoio das equipes de inteligência da PM, viaturas e do helicóptero Pegasus da 6ª Base Regional de Aviação de Minas Gerais, o carro foi encontrado no bairro Country Club. Pelo menos um dos suspeitos foi detido.

O motorista foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de Poços de Caldas, onde está recebendo atendimento médico. As investigações continuam para identificar e prender os demais envolvidos no crime.