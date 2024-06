Polícia Militar recupera motocicleta roubada e outra adulterada em Campestre

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Militar de Campestre recuperou duas motocicletas, uma delas produto de roubo em Poços de Caldas. A operação aconteceu na noite de ontem, 05, por volta das 20h38min, na Rua Central, no Bairro Sebastiana Maria dos Reis, após uma denúncia de veículos roubados estacionados em um imóvel.

Ao chegarem ao local, os policiais suspeitaram de um homem que tentou fugir pelo corredor do imóvel, mas desapareceu de vista. No entanto, a equipe encontrou uma motocicleta Honda vermelha com chassi raspado e placa falsa. Outros dois suspeitos, de 23 e 24 anos, foram abordados e presos no local.

Durante a busca, a Polícia também localizou uma segunda motocicleta, uma Honda CB 300 amarela. Os dois detidos foram levados para a Unidade de Saúde para atendimento e, em seguida, encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Poços de Caldas. Os veículos apreendidos foram removidos por um guincho e levados para um pátio credenciado pelo DETRAN-MG.

ALCO – 29° BPM