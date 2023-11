Polícia Militar recupera motocicleta utilizada em atividades criminosas em Poços de Caldas

Durante operação realizada na sexta-feira, 24, na área central de Poços, a Polícia Militar recuperou uma motocicleta associada a atividades criminosas.

Os policiais militares identificaram um veículo suspeito em circulação, Av. Francisco Sales. Diante da situação, os agentes empreenderam uma perseguição após o condutor tentar evadir-se, logrando êxito na contenção do indivíduo. O autor, um homem de 28 anos, foi detido no local.

Além de estar conduzindo a motocicleta, que foi identificada como produto de furto ocorrido na cidade de Jacutinga/MG, em 14 de outubro de 2023, o infrator também estava portando três papelotes de cocaína.

O detido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis. A motocicleta recuperada foi removida ao pátio credenciado pelo Detran/MG por meio de guincho.

ALCO 29° BPM

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.