Polícia Militar recupera produto de furto em Poços de Caldas

Na noite de ontem, 31, por volta das 22h00min, a Polícia Militar de Poços de Caldas foi acionada para atender a uma ocorrência na Avenida Presidente Wenceslau Braz, no bairro Parque Primavera. O incidente teve lugar em uma loja de móveis e culminou na recuperação de um produto furtado.

No estabelecimento comercial, as autoridades entraram em contato com a vítima, um homem de 49 anos, que explicou ter sido alertado pelo sistema de alarme de seu celular. Utilizando as câmeras de segurança, o proprietário da loja pôde observar um indivíduo que havia pulado o telhado do estabelecimento e subtraído um monitor de 32 polegadas.

Com base nas imagens fornecidas pelas câmeras de segurança e após uma investigação rápida, a equipe policial conseguiu êxito na captura do infrator, um menor de 17 anos, na área de mata adjacente à loja. Além de deter o suspeito, as autoridades também recuperaram o monitor furtado, que estava em posse do jovem.

O menor infrator foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, acompanhado de seu representante legal, juntamente com o material apreendido.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM