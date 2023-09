Polícia Militar registra furto com arrombamento em supermercado de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na madrugada do dia 23, por volta das 03h09min, as autoridades policiais de Poços de Caldas, foram acionadas para atender a uma ocorrência de furto qualificado com arrombamento. O incidente ocorreu nas dependências de um supermercado localizado na Av. João Ferreira Gonçalves, bairro Jardim Amaryllis.

Ao chegar ao local, à equipe da Polícia Militar deparou-se com os vidros da entrada do estabelecimento danificados, indicando uma possível entrada forçada. A vítima, uma mulher de 33 anos, informou às autoridades que após uma inspeção no local constatou que havia sido subtraída a quantia aproximada de R$ 100,00, composta por moedas e notas de baixo valor, e que acredita não ter havido outros objetos furtados.

De acordo com as imagens capturadas pelo sistema de segurança, o veículo utilizado pelos suspeitos foi identificado como um GM/Monza SL/E, ano 1987, de cor azul, com placa registrada em Poços de Caldas, MG. As autoridades entraram em contato com o proprietário do veículo, um homem de 53 anos, que, coincidentemente, foi encontrado na Santa Casa da cidade, onde aguardava atendimento médico para seu pai. O proprietário do veículo relatou que o automóvel foi furtado enquanto estava estacionado no pátio do hospital.

Apesar de um intenso patrulhamento nas proximidades, as autoridades não conseguiram localizar nem os autores do furto nem o veículo em questão. A Polícia Militar segue investigando o caso para identificar os responsáveis e recuperar o veículo furtado, mantendo-se atenta a quaisquer informações que possam auxiliar na resolução do caso.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM