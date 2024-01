Polícia Militar registra ocorrência de acidente de trânsito com vítimas em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Ontem, 07 de janeiro, por volta das 20h11min, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito e suspeita de embriaguez, ocorrida na Avenida Presidente Wenceslau Braz, em Poços de Caldas.

O condutor de 43 anos, do veículo Fiat Palio, após o incidente, recusou-se a sair do carro, sendo necessário a intervenção dos policiais para sua remoção.

De acordo com o relato do condutor da motocicleta, um homem de 32 anos, que trafegava no sentido centro/bairro pela faixa direita da via, o Palio colidiu na traseira de sua moto, resultando em ferimentos para ambos os ocupantes da motocicleta. As vítimas receberam atendimento do SAMU e foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Durante a intervenção policial, populares agiram preventivamente retirando as chaves do veículo Palio para evitar possíveis tentativas de fuga. O automóvel apresentava más condições de conservação, com pneus desgastados e atingindo a marca TWI, comprometendo a segurança, sendo posteriormente removido ao pátio do DETRAN.

Testes de etilômetro foram realizados em ambos os condutores, resultando em zero miligramas de álcool por litro de ar expelido. Ambos foram liberados no local após a constatação da ausência de embriaguez. No entanto, segundo relato do irmão do condutor do Fiat Palio, este faz uso de medicamentos e enfrenta transtornos psicológicos.

ALCO 29° BPM