Pré-Vendas no Marquise Ultravisão: liberadas para Velozes e Furiosos 10 e A Pequena Sereia

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Os próximos dias reservam dois lançamentos que vão agitar o Cine Marquise Ultravisão. E a pré-venda é a oportunidade de garantir antes o seu ingresso e a sua poltrona preferida para sessões que prometem sucesso de público. Chega às telonas esta semana e com pré-estreia em Poços, nesta quarta, 17, em duas sessões dubladas, às 18h e às 21h, Velozes e Furiosos 10. Conforme anunciado mais de duas décadas após estrear, esta será a penúltima produção da franquia: Velozes e Furiosos 11 será o capítulo final desta saga estrelada por Vin Diesel. O filme segue em cartaz no Marquise Ultravisão, em quatro opções de horários, a partir da quinta, 18: 14h45 e 17h40, dublado; 20h40, 3D dublado; e às 21h15 legendado. Classificação Indicativa 14 anos.

Enquanto isso, a beleza do material de divulgação já disponível tem tirado suspiros do público que aguarda com ansiedade o remake live action do clássico desenho animado A Pequena Sereia, de 1989, da Disney. A nostalgia de quem quer ver de novo a história da sereia Ariel e a curiosidade das crianças para conhecê-la definem o público que já se movimenta para garantir os primeiros lugares nesta viagem de pura fantasia, mas que também fala de família e valores. Halle Bailey vive a protagonista e traz a importância da representatividade como pauta. O filme estreia em 25 de maio. Em Poços, já estão garantidos pelo menos três horários diários: 14h45, 17h30 e 20h30. Classificação Indicativa Livre.

COMPRE AGORA

Pela internet, ingressos exclusivamente em: cinemarquise.com.br . Pessoalmente no cinema, na Rua Rio Grande do Sul, 1007, Centro, com outras duas opções: pelos terminais de autoatendimento ou na Bomboniere, com pagamentos em crédito, débito e dinheiro.

Filmes em cartaz: Beau tem Medo, O Amor Mandou Mensagem, O Homem Cordial, O Último Chamado de Maria, O Nascimento do Mal, Guardiões da Galáxia Vol. 3, A Morte do Demônio: a Ascensão, Super Mário Bros – o Filme.

Siga nas redes sociais:

@cinemarquise.ultravisão

[09:59, 15/05/2023] Aline Fallaci: Pré-Vendas no Marquise Ultravisão: liberadas para Velozes e Furiosos 10 e A Pequena Sereia

Beatriz Aquino