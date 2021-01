Prefeito de Poços inicia segundo mandato apostando na execução de projetos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Prefeito Sérgio Azevedo, acompanhado pelo seu vice, Julio César de Freitas, iniciou os trabalhos da administração junto com os secretários municipais na manhã desta segunda, 4 de janeiro, pela tradicional foto nas escadarias da Prefeitura. Logo após, se reuniram no gabinete do prefeito para um rápido café para, em seguida, partirem para o trabalho em suas secretarias.

O prefeito concedeu entrevista para uma TV web local, e abordou as metas deste novo mandato, destacando a revisão do Plano Diretor, a terceirização dos pontos turísticos, a implantação de ciclovias integrando as regiões da cidade, a implantação do novo regime trabalhista para os servidores municipais, ampliação dos investimentos no setor Cultural, entre outros.

Durante a entrevista abordou ainda a união de diversas secretarias para o atendimento integral à comunidade, com a secretaria de Esportes tendo papel central, integrando os trabalhos. Neste projeto, o vice-prefeito terá papel fundamental, coordenando as ações entre as secretarias.

De acordo com o prefeito, a administração tem pressa para colocar em prática projetos já discutidos na administração anterior e ainda implementar novas ações. “Nossa equipe já tem a experiência dos últimos quatro anos, então agora é partir para a execução. Claro, esperamos contar com a Câmara de Vereadores, num trabalho harmônico, visando o bem da nossa cidade, na aprovação dos projetos que forem pertinentes. Temos excelente perspectiva de grandes realizações para este segundo mandato”, destaca Sérgio Azevedo.

No final da manhã, após retornar ao gabinete, o prefeito e seu vice receberam as bençãos do padre Francisco Carlos Pereira, da Basílica Nossa Senhora da Saúde, que proferiu uma oração especial, desejando sucesso à administração e visando o bem maior, que é a cidade de Poços de Caldas.