Prefeitura aguarda liberação do Estado para aplicação da 4ª dose da vacina contra Covid em pessoas abaixo de 40 anos

A secretaria de Saúde informa, que a liberação da 4ª dose da vacina contra COVID-19 para as pessoas abaixo de 39 anos, depende da autorização da secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).

A equipe da secretaria de saúde já solicitou a autorização para a ampliação da 4ª dose, porém os órgãos competentes reafirmam que a 4ª dose para outros públicos não está liberada.

Portanto, a indicação da 4ª dose da vacina contra COVID-19 continua para pessoas a partir de 40 anos e profissionais de Saúde. Em Poços, 44% desse público ainda não foram se vacinar.

A secretária de Saúde, Rosilene Faria destaca a importância de completar o esquema vacinal. “Temos visto um aumento nos números de casos positivos de COVID-19 no último mês, mas graças a vacina a maioria dos casos são leves e sem necessidade de internação. Destacamos que todos devem estar com seu esquema vacinal completo, procure a sala de vacina mais próximo.”

Importante lembrar que o município junto ao Governo de Minas, segue o Plano Nacional de Imunização, do Ministério da Saúde.

A secretaria de Saúde ressalta ainda, a importância de todos os públicos completarem seu esquema vacinal. Confira o esquema vacinal de cada faixa etária.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.