Prefeitura confirma morte de bebê por coqueluche em Poços de Caldas

A Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa, com profundo pesar, a confirmação do óbito de um bebê de 01 mês e 23 dias devido à coqueluche. A morte ocorreu no dia 19 de julho de 2024. Neste ano, Poços de Caldas registrou três casos confirmados da doença, além de um caso descartado.

Este é o primeiro óbito por coqueluche registrado em Minas Gerais desde 2019, quando ocorreram três mortes pela doença no estado. A coqueluche, também conhecida como tosse comprida, é uma doença infecciosa altamente contagiosa que pode ser particularmente grave para bebês e crianças pequenas.

Em resposta ao caso, o município adotou todas as medidas de controle preconizadas pelo Ministério da Saúde, em compromisso com a saúde pública e a segurança da população. A Secretaria Municipal de Saúde também expressa sua solidariedade à família neste momento de dor.

Reforçamos a importância da vacinação para prevenir a coqueluche, destacando a necessidade de manter as crianças vacinadas conforme as recomendações do calendário nacional de vacinação.

Um apelo especial é feito às gestantes, que devem receber uma dose da vacina DTPa após a 20ª semana de gestação. Caso não seja possível vacinar durante o período gestacional, a dose pode ser administrada no puerpério, até 45 dias após o parto. A vacinação é fundamental para proteger tanto as gestantes quanto os recém-nascidos contra a coqueluche e outras doenças.

Para mais informações sobre a vacinação e a prevenção da coqueluche, a Secretaria Municipal de Saúde orienta a população a procurar as unidades de saúde do município.