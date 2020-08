Prefeitura de Caldas libera hospedagem na cidade

Os hotéis e pousadas deverão ter uma ocupação máxima de 40% e o check-in e check-out deverá ser feito por telefone ou online

O prefeito Alexsandro Conceição Queiroz publicou nesta manhã (11) um decreto autorizando a abertura de hotéis e pousadas na cidade de Caldas.

O documento foi divulgado nas redes sociais da prefeitura, alegando que a medida reflete a adesão do município ao programa Minas Consciente. Atualmente, Caldas se enquadra na onda amarela da pandemia, o que segundo a prefeitura possibilita a flexibilização de diversos setores, dentre eles os meios de hospedagem.

Porém, o decreto orienta que os hóspedes sejam divididos em quatro faixas: os pertencentes aos grupos de risco, profissionais de saúde e pessoas que tenham tido contato com pessoas infectadas pela Covid-19, clientes suspeitos ou com diagnóstico positivo para coronavírus e demais hóspedes.

Os hotéis e pousadas deverão ter uma ocupação máxima de 40% e o check-in e check-out deverá ser feito por telefone ou online. Todos os hóspedes e funcionários devem usar máscara, os apartamentos desocupados devem ser higienizados e esperar até 72h para serem usados novamente, entre outros cuidados.

Ainda de acordo com o prefeito, as barreiras sanitárias serão mantidas e a entrada de visitantes só será permitida diante da apresentação de um documento que comprove a reserva. Vans e ônibus de turismo ainda não estão liberados. Além disso, a temperatura será medida e se algum sintoma de Covid for detectado, a entrada na cidade será proibida.

Confira o documento na íntegra:

Casos de Covid-19

Segundo o último boletim divulgado pela prefeitura, o município possui 51 casos confirmados. Destes, 49 já são considerados curados. Outros 12 são considerados suspeitos e um aguarda por exame.

