PREFEITURA DE POÇOS DE CALDAS LANÇA FERRAMENTA DE TRANSPARÊNCIA PARA FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS DO SUS

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas lançou oficialmente na última semana, mais uma ferramenta que reforça os princípios de transparência e acessibilidade aos serviços públicos. Agora, os cidadãos podem acompanhar, por meio do site Descomplica , as filas de espera por cirurgias eletivas do Sistema Único de Saúde (SUS) no município.

A funcionalidade tem como objetivo principal fornecer mais claramente no ordenamento das filas e permitir que os usuários do SUS acompanhem o status de suas transferências de forma prática, instantânea e sem burocracia.

Como funciona o sistema?

A ferramenta foi desenvolvida em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) , garantindo a privacidade dos pacientes. Não são divulgados nomes ou informações pessoais, apenas dados essenciais, como a ordem na fila para o procedimento, os dados de entrada do pedido, o número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) e a data de nascimento para que o paciente se identifique. A ordem é definida pela equipe de regulação da Secretaria Municipal de Saúde, com base no nível de prioridade clínica, nos dados de entrada e na inclusão em grupos especiais, garantindo que os casos mais graves tenham prioridade mesmo que registrados posteriormente.

Ao comentar sobre a novidade, o secretário municipal de Saúde, Thiago Mariano, destacou a importância da iniciativa para a gestão da saúde pública em Poços de Caldas e os benefícios que a ferramenta traz aos usuários do SUS : “Essa ferramenta é um marco na gestão da saúde pública em Poços de Caldas. Com ela, estamos garantindo mais transparência e ampliando o acesso da população às informações sobre os serviços de saúde. É um passo importante para fortalecer a confiança da comunidade no SUS e para atender à legislação municipal de forma eficiente e ética. Nossa equipe segue empenhada em aprimorar o sistema para incluir outros serviços e facilitar ainda mais o dia a dia dos usuários do SUS.”

Próximos passos

O sistema, que atualmente está em fase de testes, será atualizado mensalmente. Em breve, também incluirá informações sobre filas de espera por consultas especializadas e exames, exigindo o desenvolvimento de um sistema integrado aos já utilizados pelo Ministério da Saúde, como o SISREG.

Como acessar

Para acompanhar a fila de cirurgias eletivas, basta seguir os passos:

Acesse o site Descomplica ;

Clique em “Fila de espera por cirurgias eletivas”;

Escolha o procedimento ou especialidade desejada;

Pressione “Buscar” para visualizar a lista, que incluirá o número do cartão SUS e os dados de nascimento do paciente para identificação.