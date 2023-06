Alice Dionisio

A secretaria de saúde informa, que o número 192 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU de Poços de Caldas não está recebendo ligações.

O setor responsável já abriu chamado na empresa para manutenção imediata para o retorno da linha.

Caso você precise falar no SAMU ligue 3713- 6475.

