Setembro Amarelo: semana será marcada por diversas ações nas unidades de saúde

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Em alusão ao Setembro Amarelo, com o objetivo direto de alertar a população a respeito da realidade do suicídio no Brasil e no mundo e suas formas de prevenção, ocorre desde 2015, por meio de identificação de locais públicos e particulares com a cor amarela, uma ampla divulgação de informações.

A coordenação de saúde mental da secretaria de saúde promoverá de 25 a 29, uma série de ações abordando a temática. Serão diversas ações de sensibilização das Unidades de Saúde, Escolas e também uma mesa redonda na Universidade Estadual de Minas Gerais – UEMG.

A Diretora dos Programas de saúde, Welles Meire Cava destacou a necessidade de ações sobre a temática. “O objetivo dessas ações é chamar toda a população a atuar ativamente na conscientização da importância que a vida tem e ajudar na prevenção do suicídio, tema que ainda é visto como tabu e não saúde mental. Precisamos debater mais sobre o assunto na rede como um todo e juntos promover ações de prevenção ao suicídio.”

Poços possuí uma Rede Atenção Psicossocial completa, com 03 CAPS e os postos de saúde. Saiba quando recorrer a cada um:

CAPS AD

O CAPS AD oferece tratamento a todos que tenham algum prejuízo devido ao uso de substâncias psicoativas (SPA’s), ou seja, substâncias que alterem o funcionamento normal do cérebro e possam trazer consequências orgânicas, psicológicas, familiares, jurídicas e demais transtornos para a vida social do indivíduo.

Dessa maneira, o CAPS AD se apresenta como uma alternativa para o tratamento de pessoas com dependência química, que antes tinham apenas na internação uma possibilidade de terem o seu sofrimento acolhido e tratado

Rua Paraíba, 200 – Centro Telefone: (35) 3697-2249

E-mail: capsadpocosdecaldas@gmail.com

Acolhimentos: 08h às 16h

CAPS II – GIRASSOL

CAPS II – Girassol é um serviço destinado a pessoas adultas que apresentam grave sofrimento mental, com um alto risco de ocasionar prejuízos em seus relacionamentos, sua saúde emocional ou mesmo sua saúde física.

Para este objetivo, o CAPS II conta com uma equipe multidisciplinar composta por psicólogos, médicos, enfermeiros, técnicas de enfermagem, assistente social e instrutoras, além da equipe administrativa.

Rua Ouro Preto, 156 – Jardim dos Estados

Telefones: (35) 3715 9158 / 3697 2207 (enfermagem)

E-mail: caps2girassol@gmail.com

Acolhimentos: 08h às 16h

CAPS i – DESPERTAR

O objetivo do CAPS-i é proporcionar atendimento especializado e multidisciplinar para crianças e jovens, na faixa etária do zero aos 18 anos de vida incompletos, com transtornos mentais graves e persistentes. O foco do serviço é trabalhar habilidades sociais, interação e comunicação.

A equipe do CAPS-i é composta por: auxiliar de enfermagem, terapeuta ocupacional, pedagogo, psicólogo e médico psiquiatra. O local recebe encaminhamentos feitos por médicos, pelas escolas ou pela justiça, além de pacientes que procuram pelo serviço, de forma voluntária.

Av. Dr. David Benedito Ottoni, 749 – Jardim Dos Estados

Telefones: (35) 3697- 2223

E-mail: capsijpocosdecaldas@gmail.com

Acolhimento: 09h às 16h

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO: