Prefeitura entrega obras da Casa de Chá do Recanto Japonês no dia 03 de janeiro de 2024

A Prefeitura de Poços de Caldas, através da Secretaria de Turismo, em parceria com a Associação Cultural e Recreativa Nikkey de Poços de Caldas e o Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico, realiza a entrega das obras de reconstrução da Casa de Chá no Recanto Japonês. A solenidade está marcada para o dia 03 de janeiro de 2024, às 9 horas, no próprio Recanto Japonês.

A reconstrução da Casa de Chá, realizada em um período de sete meses, foi possível graças ao Termo de Colaboração 02/2019, firmado entre a Prefeitura e a Associação Cultural e Recreativa Nikkey de Poços de Caldas. Inicialmente assinado em agosto de 2019, o termo sofreu ajustes devido às restrições da pandemia da COVID-19, que impactaram o cronograma de execução. As ações foram retomadas com a vinda da equipe de marceneiros japoneses entre junho e agosto de 2023.

O projeto arquitetônico e mão de obra especializada foram doados pelo empresário japonês Norio Nakashima (Nakashima Komuten Co), que desenvolve trabalhos de construção/restauração de templos com arquitetura e método construtivo japonês no mundo todo, sendo responsável por trabalhos de restauro do Pavilhão Japonês do Ibirapuera, na cidade de São Paulo. Para a execução, a empresa enviou três mestres marceneiros, que por meio de um trabalho preciso e delicado de entalhe e encaixe de madeiras, fizeram a estrutura da casa, bem como as paredes e telhado.

A obra também contou com a participação da Divisão de Carpintaria da Secretaria Municipal de Projetos e Obras Públicas, que auxiliaram no processo de preparação das madeiras, além da confecção das portas e janelas, sob orientação da arquiteta e responsável pela obra, Elisabete Emi Niwa. Servidores da secretaria de Turismo também apoiaram a equipe de japoneses durante toda a obra. Assim, o projeto representa não apenas a reconstrução da Casa de Chá, mas também uma oportunidade de fortalecer os laços entre a população local e a comunidade japonesa, resgatando tradições e promovendo a salvaguarda da cultura japonesa.

O projeto foi financiado com recursos do FUNDEPHACT (Fundo Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico de Poços de Caldas), aprovado pelo CONDEPHACT, e um percentual doado pela Fertilizantes Mitsui à Prefeitura Municipal de Poços de Caldas antes do incêndio da Casa de Chá. Sob coordenação da Secretaria Municipal de Turismo, a conclusão do projeto contou com o apoio das secretarias de Projetos e Obras Públicas e Governo, Associação Cultural e Recreativa Nikkey de Poços de Caldas, Nakashima Komuten Co, CONDEPHACT, Hotel Nacional Inn, Restaurante E & E e Citur.PC SPE Ltda.

Para o secretário de Turismo, Israel Pereira, desde o início, este projeto representou não apenas um desafio técnico, mas também uma oportunidade única de fortalecer os laços entre nossa comunidade e a rica herança japonesa que faz parte da identidade de Poços de Caldas. “A Casa de Chá não é apenas um edifício; é um símbolo de união, de respeito pelas tradições e de preservação de nossa diversidade cultural. Quero expressar minha profunda gratidão a todos os envolvidos pela dedicação incansável. Esta entrega não apenas revitaliza um ponto turístico tão especial, mas também consolida a parceria entre a Prefeitura e a comunidade, demonstrando que, juntos, somos capazes de realizar projetos grandiosos e preservar nossa identidade e patrimônio.”

O prefeito Sérgio Azevedo enfatizou o compromisso da Prefeitura em entregar a Casa de Chá em tempo hábil para a Citur.PC SPE Ltda, atual Concessionária do Circuito Turístico Integrado, cumprindo a previsão estabelecida em contrato. Ressaltou também a expectativa de novas obras por parte da empresa para o Recanto Japonês, um dos pontos turísticos mais belos da região.

A cerimônia marca a conclusão da obra da Casa de Chá e a entrega deste patrimônio para guarda e utilização da concessionária, nos termos contratuais. Porém, o Recanto Japonês permanece fechado até a realização de melhorias por parte da Citur, com abertura prevista para o primeiro trimestre de 2024.

Recanto Japonês: Um Oasis de Cultura Oriental

O Recanto Japonês, inaugurado em 1975, é uma réplica de um jardim japonês localizado numa vertente da Serra de São Domingos, rodeado por uma mata nativa. Com construções e vegetação típicas, o jardim, denominado “YUGUIEN” (amizade e fraternidade), inclui um quiosque Azumaya, réplica do Manj-Tei do palácio imperial japonês. O local também abriga um pequeno lago artificial e a Fonte dos Três Desejos.

A antiga Casa de Chá, destruída por um incêndio criminoso em agosto de 2016, renasce agora, mais uma vez, como um símbolo de resiliência e união entre as culturas brasileira e japonesa. A reconstrução, além de ser um marco para o turismo local, reforça a importância da preservação do patrimônio histórico e cultural da cidade.