Prefeitura integra programa nacional de prevenção à corrupção

Alice Dionisio

Desde maio de 2021, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Controle Interno, faz parte do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC) e recebeu a marca de participante.

A Marca foi criada para que cada organização possa também ser um promotor da integridade e da ética, colocando-se como exemplo de boa vontade em contribuir positivamente com a imagem do setor público.

“Desde o início da Gestão 2021-2024, paralelamente às atribuições da Secretaria Municipal de Controle Interno, estamos dedicando esforços para instituir nova cultura organizacional na administração municipal. A administração está atenta às inovações e à governança, sempre buscando o aprimoramento das boas práticas de gestão”, destaca o secretário de controle interno, Rogério Oliveira Moises.

Ao utilizar a marca, a organização assume um compromisso de que vai continuar implementando boas práticas de prevenção, detecção, investigação, correção, monitoramento e transparência.

Esta iniciativa tem como objetivo principal valorizar e incentivar as organizações públicas do Brasil que se dispõem a se conhecer para melhorar seus padrões de integridade. A marca é um reconhecimento à decisão de participar de um processo evolutivo e colaborativo de todo o setor público brasileiro que visa reduzir os níveis de corrupção do nosso país a patamares similares aos de países desenvolvidos.

