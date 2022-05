Prefeitura lança edital para Arraiá na Praça e Festa Julina da zona sul

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas, em iniciativa conjunta das secretarias municipais de Turismo e Cultura, lançou o Edital de Chamada Pública para apresentação de propostas artísticas destinadas aos eventos Arraiá na Praça e Festa Julina da Zona Sul. O já tradicional Arraiá na Praça está de volta, depois da paralisação de dois anos por conta da pandemia da Covid-19, agora em novo local, no Parque Municipal Antônio Molinari, de 23 a 26 de junho. Já a Festa Julina da Zona Sul será realizada pela primeira vez, nos dias 2 e 3 de julho, no Parque Ecológico da zona sul.

Podem participar do edital pessoas físicas ou jurídicas com atuação prioritária artístico-cultural, residentes e domiciliadas em Poços de Caldas. É permitida a inscrição de até uma proposta em estilo musical característico de festa junina, como por exemplo: sertanejo tradicional, raiz, moderno, universitário, forró, forró universitário, baião, xote ou atração junina, como quadrilha, dança e teatro.

A inscrição e a participação nas propostas são gratuitas e permitidas somente para artistas e grupos musicais locais. As propostas deverão ser inscritas exclusivamente mediante preenchimento digital do formulário-padrão, disponível no link: https://forms.gle/ckyUBvfPynLdV7cc8, que pode ser acessado no site da Prefeitura de Poços de Caldas.

As inscrições tiveram início no dia 20 e seguem até 18h do dia 27 de maio de 2022. O edital foi publicado no Diário Oficial do Município da última sexta-feira (20). Informações adicionais podem ser obtidas nas Secretarias Municipais de Turismo e Cultura, pelos telefones 3697-2305/2389, das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira, ou pelos e-mails: turismopcmg@gmail.com ou secultpocos@gmail.com.

Arraiá na Praça

O já tradicional Arraiá na Praça chega à 8ª edição, com quitutes típicos, shows sertanejos, manifestações folclóricas e muita quadrilha. A festa junina mais aguardada da cidade, que era realizada no Parque José Affonso Junqueira, acontece no Parque Municipal Antônio Molinari neste ano, de 23 a 26 de junho.

“Estamos felizes e entusiasmados para o retorno do Arraiá na Praça, a festa junina mais querida de Poços de Caldas. É uma atração cultural que resgata e valoriza a tradicional cozinha mineira e o gosto tão nosso pelos festejos juninos, ao mesmo tempo em que movimenta o turismo e a economia”, ressalta o secretário municipal de Turismo, Ricardo Fonseca Oliveira. Em 2022, a Prefeitura vai realizar também, pela primeira vez, a Festa Julina da Zona Sul, no Parque Ecológico, nos dias 2 e 3 de julho.