Prefeitura limpa e higieniza lixeiras da área central de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A prefeitura está promovendo a limpeza, higienização e reparo de todas as 240 lixeiras instaladas na área central da cidade. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos iniciou a operação, há duas semanas, e prossegue até o meio do mês de setembro com os trabalhos. A ação é realizado a cada cinco meses, sempre as segundas e quintas-feiras de madrugada, das 0h às 6h, por equipes da Selac – Serviço de Limpeza da Área Central.

O coordenador do Selac, Rogerlan Silva Santos, informa que a operação de vistoria ocorre na área central, setor com maior quantidade e utilização de lixeiras na cidade. Segundo ele, a equipe conta com seis trabalhadores, que utilizam ainda um caminhão pipa durante o serviço.

Rogerlan comenta, que caso alguma lixeira esteja muito danificada com furos, queimadas e até faltando partes e, sem possibilidade de recuperação, ela é trocada imediatamente. “Pedimos à população que ajude na manutenção, não jogando material corrosivo, pontas de cigarro ou produtos que possam manchar as lixeiras”, solicita o coordenador.