Prefeitura nega atraso no pagamento do 13º salário de servidores da UPA

Alice Dionisio

A secretaria de Saúde esclarece que as informações que estão circulando em um vídeo nas redes sociais não procedem. Todos os médicos e servidores que trabalham na Unidade de Pronto Atendimento – UPA estão com o pagamento em dia, incluindo o 13º salário que foi depositado nesta sexta-feira (09). Os pagamentos dos médicos contratados por empresas terceirizadas são de responsabilidade da empresa e também estão em dia.

Em relação ao filtro HMEF, utilizado para a entubação de pacientes, a unidade tem um estoque com a quantidade necessária para a demanda atual, portanto não está em falta.

As medicações de uso diário, direcionada para as crianças estão disponíveis na farmácia da unidade. Os pedidos para o estoque são realizados de 07 em 07 dias para que não haja perda. Vale destacar, que os medicamentos padronizados que estão em falta é há nível nacional, porém a equipe da secretaria de Saúde já está em contato com fornecedores para a aquisição da medicação.

Em relação aos materiais de limpeza, a UPA tem um estoque em seu almoxarifado e aos finais de semana são montados KITS com a demanda diária.

O laboratório da UPA funciona das 07h à 01h sendo realizados exames como hematológicos, sódio, potássio, vitamina D, CK,CKMB, entre outros. Após esse horário, os exames são realizados por prestadores de serviço.

A UPA atende cerca de 450 pacientes por dia e funciona 24 horas por dia, sem interrupção.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.