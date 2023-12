Prefeitura realiza ações conjuntas de resposta às fortes chuvas

Chuvas intensas atingiram a cidade de Poços de Caldas nesta segunda-feira (5), de 25,8 mm, exigindo uma resposta rápida por parte da Prefeitura. A administração municipal mobilizou equipes de diversas secretarias para coordenar ações emergenciais e minimizar os impactos causados ​​pelas chuvas.

Diante da alta incidência pluviométrica e concentração de chuvas, as equipes das secretarias de Obras, Serviços Públicos, DMAE, DME, Defesa Social e Bombeiros foram acionadas para atuar em diversas frentes. O objetivo principal foi realizar a limpeza das vias, realizar obras emergenciais, identificar danos e efetuar reparos, além de desobstruir ruas afetadas.

As consequências das chuvas foram evidentes em diversas áreas da cidade. A rua Santa Catarina, próxima à praça dos Macacos, apresentou alagamentos. Na Rua Prefeito Chagas, os bueiros não suportaram o volume de água, levando à interdição temporária de um trecho da via. A rua Nico Duarte também foi afetada por alagamentos.

Em pontos estratégicos, semáforos na Avenida João Pinheiro deixaram de funcionar, e o ribeirão que corta a via quase transbordou. Ações imediatas foram tomadas para garantir a segurança da população.

Árvores caíram, causando transtornos nas proximidades da Escola Municipal Presidente Washington Luís, no bairro Santa Angela. A CEI Vilas Unidas, na Vila Cruz, também foi atingida pela chuva que descia a rua e invadiu a unidade. Houve um colapso em um muro na rua Colômbia e em uma casa na rua Armando Salles, resultando em invasão de água e lama no interior da residência. Um casal precisou deixar a residência.

A rápida mobilização de todas as forças envolvidas no município foi essencial para uma resposta imediata diante da situação solicitada.

A Prefeitura já vem realizando ações preventivas, como limpeza contínua de bueiros e bocas de lobo, varrição e limpeza de canais. Essas medidas foram cruciais para evitar problemas até o momento, mesmo diante das chuvas intermitentes recentes. Além disso, investimentos em grandes obras de desenvolvimento serão desenvolvidos para minimizar incidentes.

As equipes coordenadas das secretarias de Serviços Públicos, Obras, DMAE e DME continuam desenvolvendo serviços de retirada de lixo e entulho, bem como a lavagem das ruas da cidade. O escoamento rápido da água demonstra que o trabalho preventivo está dando rewsultados.

Canais de Comunicação com a Defesa Civil

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelos telefones 193, 199, 153 ou através do número 3697-5017.

O coordenador da Defesa Civil, Mauro Barbosa ressalta que todos estão empenhados com a segurança e bem-estar dos cidadãos, mantendo-se vigilante diante das condições climáticas adversas e prontos para agir em prol da comunidade.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.