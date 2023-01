Prefeitura realiza intervenção na Rua Goiás

Alice Dionisio

Secretaria Municipal de Obras aguarda a chegada de novas aduelas de concreto para dar início à substituição da tubulação que rompeu na rua Goiás, no trecho em frente ao INSS, no centro de Poços de Caldas.

Na manhã desta terça-feira (17), o prefeito Sérgio Azevedo e o secretário de Obras, José Damião, estiveram no local. “Estamos acompanhando os trabalhos na rua Goiás, no centro da cidade, que é mais um local onde a antiga rede de tubos metálicos rompeu e estamos em processo de compra de aduelas de concreto para substituição. Esta compra exige um certo tempo, pois é um material que precisa ser produzido após licitação, e não se encontra em estoque de fornecedores”, explicou.

A obra de substituição dos tubos e reconstituição da via deve começar tão logo o processo de aquisição das aduelas seja concluído.

Mais vagas

Enquanto isso, a Prefeitura está fazendo uma obra de alargamento da pista, retirando um antigo de canteiro que avançava sobre a via. A obra vai dar mais espaço aos veículos e proporcionar a criação de mais vagas para estacionar. “Aproveitando a interdição da rua, estamos retirando os canteiros na lateral da calçada da Previdência Social, para alargar a pista e ampliar os estacionamentos”, disse o prefeito.

