Prefeitura regulariza ocupação da Praça Dom Pedro II

Seguindo com o projeto de regularização da ocupação dos espaços públicos, onde há instalação de trailers de lanches, os que ficavam nas imediações da Praça Dom Pedro II (Praça dos Macacos) tiveram o prazo encerrado para a retirada dos equipamentos. Após meses de negociações e prazos estendidos, os comerciantes foram notificados em maio deste ano sobre a necessidade de desocupar o local em um prazo de 90 dias. O prazo original, que se encerraria em 17 de agosto, foi estendido até 23 de outubro para garantir uma transição tranquila.

O secretário municipal de Governo, Paulo Ney de Castro Júnior, esteve diretamente em contato com os proprietários dos traillers durante o processo para desocupação do local e destaca como foi realizado, de forma tranquila, para que não houvesse prejuízo de ambas as partes. “Após a intervenção do Ministério Público, no caso dos carrinhos de lanche da Praça Pedro Sanches, a Prefeitura foi orientada a desocupar todas as áreas onde existe esta ocupação irregular. O que incluía os trailers da Praça dos Macacos. Foram várias reuniões com o pessoal e conseguimos executar todo o processo dentro da legalidade, com os prazos que eles solicitaram e na segunda, foi feita a retirada dos equipamentos da praça”.

Volnei Chini, proprietário do trailer Disney Lanches, lembrou seus 28 anos de permanência na Praça Dom Pedro II e a insegurança constante devido à necessidade de regularização.”Passei por todos os momentos que esta praça já teve, e sabíamos que o local não era nosso. Saímos com o sentimento de dever cumprido pelos anos que estivemos aqui e agora temos novas oportunidades de começar nossos negócios de outra forma.”

A Praça dos Macacos, popularmente conhecida como um ponto de encontro e diversão para moradores e turistas, passou por uma revitalização extensa nos anos de 2019 e 2022. Durante esse período, a secretaria de Obras, modificou e adaptou os pisos, canteiros e iluminação no local. O resultado foi uma praça mais acessível, uniformizada, com um paisagismo harmonioso e uma fonte revitalizada. Além disso, a iluminação foi intensificada na região, trazendo mais segurança a todos os frequentadores. As áreas anteriormente ocupadas pelos trailers serão convertidas em novas vagas de estacionamento, contribuindo para a mobilidade urbana na região.

Tem ainda previsão de concluir toda a revitalização da praça com o início em janeiro do próximo ano.