Prefeitura retoma edital para concessão dos boxes no Ceasa

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, anuncia a abertura do Edital de Concorrência Pública n.º 007-SMAGP/2023 para a Concessão de Uso a Título Precário de Boxes no CEASA POÇOS – Central de Abastecimento de Poços de Caldas.

Os interessados devem protocolar os envelopes no Departamento de Suprimentos, localizado na Rua Pernambuco, n.º 265, térreo, Centro, em Poços de Caldas, no dia 11 de fevereiro de 2025, das 8h às 17 horas. A abertura dos envelopes terá início no Departamento de Suprimentos em 12/02/2025, às 12h30.

Quinze boxes estão disponibilizados neste processo de concessão, com tamanhos diversificados, que vão desde 33,9 a 169,88 metros. A concessão se dará por meio da maior oferta pelos espaços dentro da central de abastecimento. Os valores mínimos estão discriminados no Edital, que prevê ainda a limitação de um box por concessionário. O prazo de vigência da concessão será de cinco anos, contados a partir da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período.

Deverão ser comercializados, obrigatoriamente, produtos agroalimentares, obtidos através do cultivo agrícola “in natura” ou processados artesanalmente ou semi-industrializados, e ainda aqueles relacionados ao processo produtivo (sementes, bandejas,fertilizantes, sacarias, adubos, etc). Sob esse conceito também estão os produtos obtidos diretamente do abate ou semi-processados, tais como os advindos da charcutaria artesanal e laticínios.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Franco Martins, destaca a importância do Ceasa para o abastecimento de alimentos e também na cadeia econômica do município. “ Ceasa é fundamental para a economia de Poços, movimentando a cadeia produtora, desde o agricultor até o comerciante. É também a principal fonte de abastecimento de muitas feiras, hortifrútis e supermercados da cidade e região”.

O edital com todas as informações está disponível no site da Prefeitura, na aba Editais do Portal da Transparência https://services.pocosdecaldas.mg.gov.br/editais/ ou pode ser retirado no Departamento de Suprimentos.

Ceasa Poços

A Central de Abastecimento de Poços de Caldas recebe representantes de 46 municípios do sul de Minas e leste paulista, que comercializam seus produtos no local. No total, são comercializadas 30 mil toneladas/mês, com faturamento anual em torno de R$ 104 milhões.

O funcionamento para vendas de produtos é às segundas, quartas e sextas-feiras, das 4h30 às 10h. O local pode ser acessado por pessoas físicas e jurídicas e está aberto à visitação e aquisição de produtos. A comercialização é feita somente no atacado. Existe ainda uma lanchonete, onde os frequentadores, comerciantes ou visitantes, podem saborear lanches, salgados ou frutas e ainda fazer suas refeições.

Nilton Cesar de Azevedo, coordenador de Fomento Agropecuário, informa que o Ceasa Poços é referência na região e destaque em Minas Gerais em termos de organização, comercialização intensa e movimento de pessoas.

O Ceasa está localizado na Avenida Presidente Wenceslau Braz, 2222 – Campos Elíseos. O telefone é o 35 3697-2195.