Prefeitura se prepara para o Arraiá 2023 e mantém inscrições para artistas

Alice Dionisio

A Prefeitura de Poços de Caldas se prepara para mais uma edição do “Arraiá de Poços” com diversas atrações entre os dias 22 a 25 de junho.

Serão diversas apresentações artísticas e culturais, além de artistas de renome nacional. O evento contará com uma mega estrutura, com ampla praça de alimentação, exposições, além de serviços com atendimento gratuito para a população e tudo que uma festa merece.

Com entrada gratuita, o evento promete movimentar mais uma vez toda a cidade.

No ano passado a festa foi garantida com a dupla Gian e Giovani, Renato Teixeira, Alysson e Adysson. Além de várias atrações locais com enfoque na valorização do artista de Poços de Caldas, e compõe toda a programação musical e artística desenvolvida em todos os dias de festa, com teatros, apresentações e também demais shows

Para esse ano o edital para os artistas participarem do “Arraiá de Poços” está aberto para apresentação de propostas musicais/culturais destinadas ao evento. O período de inscrição vai até 17 de abril. O objetivo é o incentivo aos artistas poços-caldenses.

Poderão ser inscritas propostas em estilo musical característico de festa junina, como, por exemplo: sertanejo tradicional/raiz/moderno/universitário, forró, forró universitário, baião, xote, atração junina (quadrilha, dança, teatro) entre outros.

As propostas deverão ser inscritas exclusivamente mediante preenchimento digital do formulário-padrão, disponível neste link.

O Arraiá de Poços acontece de 22 a 25 de junho, no Parque Municipal Antonio Molinari. Informações adicionais podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Turismo, pelos telefones 3697-2305 ou 3697-2300, de segunda a sexta-feira.