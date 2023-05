Programação da Semana Nacional de Museus tem início amanhã (16)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

De 16 a 21 de maio, o Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas realiza a programação local dentro da 21ª Semana Nacional de Museus. Para 2023, a temática escolhida pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) é “Museus, sustentabilidade e bem-estar”, para lembrar que os museus podem contribuir para o bem-estar das pessoas de muitas maneiras, incluindo a promoção da saúde mental, a educação e a sensibilização ambiental. A programação vai contar com apresentações de grupos artísticos locais de artes cênicas, intervenções visuais, artes integradas, oficinas e palestras.

Em Poços de Caldas, o evento terá início na próxima terça-feira (16), às 15h, no MHGPC, com a abertura da exposição “O Tempo e a Água: Milagre da Cura à Construção da Paisagem”, com curadoria do professor e arquiteto Antonio Carlos Rodrigues Lorette. A mostra reúne fotos, cartões-postais, recortes de jornal, coleções de objetos variados, com o intuito de valorizar e conscientizar sobre a história das águas em Poços, com o sentido da cura e outros benefícios.

A mostra fica em cartaz de 16 de maio a 2 de julho e é dividida em cinco subtemas: águas que embelezam a cidade, curam o corpo e a alma, revelam a natureza, alimentam o ser e as águas que divertem e exercitam. A exposição poderá ser visitada de terça a sexta, das 10h às 16h; aos sábados, das 14h às 17h e domingos, das 10h às 13h.

A Semana Nacional de Museus engloba o Dia Internacional dos Museus, celebrado em 18 de maio. Na ocasião, são realizadas diversas atividades visando ampliar o diálogo entre as instituições e o público, fortalecendo o reconhecimento e a visibilidade dos museus.