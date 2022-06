Prefeitura vai realizar aquisição de novas viaturas para as forças de segurança

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A partir de convênio firmado em 2019 entre Prefeitura e Polícia Militar, a secretaria de Defesa Social irá realizar a aquisição de novas viaturas a serem destinadas tanto à PM quanto à Guarda Civil Municipal e Agentes de Trânsito.

Dentro do convênio, ficou acordado que a corporação ficaria responsável, juntamente à GCM e aos Agentes de Trânsito do Demutran, pelo monitoramento e fiscalização de trânsito no município. Em contrapartida, o município ficou com a atribuição do fornecimento de materiais para o desenvolvimento dos trabalhos. Com a demanda da necessidade de novas viaturas, a Prefeitura desenvolveu um registro de preços para compra de novos veículos que terão atuação direta na fiscalização de trânsito da cidade.

Ao todo serão 15 viaturas, sendo 10 para a Polícia Militar e as outras 5 para corporação da GCM.

“São ações muito importantes e necessárias, para que as autoridades competentes pela Segurança Pública de Poços de Caldas, possam estar realmente preparadas para o desenvolvimento de suas operações. Este convênio tem validade de 5 anos, e permite a realização desta compra por parte da Prefeitura como investimento direto à segurança pública, em especial no trânsito local”, pontuou o secretário de Defesa Social, Rafael Tadeu.

O edital para o registro de preços foi publicado nesta segunda-feira (06), no Diário Oficial do Município (DOM). Após aquisição dos veículos, eles passarão pela personalização de layout tanto para a frota da PM, quanto da Guarda Civil Municipal.