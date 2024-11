PROCON ALERTA CONSUMIDORES SOBRE GOLPES DE FINAL DE ANO EM LEILÕES E SITES FRAUDULENTOS

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Com a proximidade das festas de final de ano e o aumento no volume de compras, o Procon Poços de Caldas emitiu um alerta aos consumidores sobre o risco de golpes envolvendo leilões e sites fraudulentos. A ação procura orientar a população a identificar práticas enganosas e evitar prejuízos financeiros durante este período de intensa negociação comercial.

De acordo com Fernanda Soares, coordenadora do Procon de Poços de Caldas, a atenção redobrada é fundamental. “Os golpistas costumam aproveitar a correria e a ansiedade das compras de fim de ano para aplicar fraudes, especialmente em plataformas online que simulam leilões ou oferecem produtos por preços muito abaixo do mercado. É crucial que os consumidores verifiquem a confiabilidade dos sites antes de qualquer transação”, destacou Fernanda.

Principais golpes e como evitá-los

Entre os golpes mais comuns, estão os leilões fraudulentos, especialmente de veículos, onde os criminosos criam sites falsos que simulam plataformas de leilão legítimas. Nesses casos, as vítimas são levadas a dar lances ou pagar antecipadamente por produtos que nunca serão entregues.

Geralmente são utilizados endereços e nomes de empresas legalizadas, além de fotos reais dos produtos, como forma de facilitar a pratica do crime.

Outro golpe recorrente é a criação de sites falsos de comércio eletrônico, com ofertas tentadoras e preços extremamente baixos para atrair compradores. Após a compra, os consumidores não recebem os produtos e acabam perdendo o dinheiro. Tais sites são divulgados especialmente nas redes sociais, plataformas cuja atenção devem ser redobradas.

O Procon reforça algumas dicas:

Desconfie de preços muito abaixo do mercado.

Verifique o site.

Priorize compras em páginas com certificado de segurança (cadeado no endereço eletrônico) e obtenha avaliações e comentários de outros usuários.

Verifique a reputação da empresa em sites como Reclame Aqui.

Consulte o CNPJ, atividade empresarial e a data de criação da empresa. Utilize ferramentas públicas para confirmar se uma empresa é registrada e confiável.

Evite pagamentos antecipados, especialmente por intermédio de PIX. Sempre opte por meios seguros, como cartões de crédito, que oferecem possibilidade de contestação em caso de fraudes.

Leia atentamente os contratos formulados.

Jamais compre produtos de grande valor, como veiculos, sem a avaliação pessoal do produto e de sua documentação.

O Procon de Poços de Caldas está à disposição para mais informações e denúncias. O atendimento presencial ocorre na Rua Pernambuco, 562 – Centro, de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h. Além disso, é possível obter atendimento eletrônico através do site https://eouve.com.br/ ou pelo telefone (35) 3697-2390.