Procon apresenta instabilidade no sistema

O atendimento presencial no Procon Poços está suspenso nesta quarta-feira (23). A suspensão dos trabalhos se deve à instabilidade sistêmica do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, o ProConsumidor em todo o País.

Desde agosto de 2022 o Procon utiliza osistema de atendimento, que substitui o Sindec utilizado pelo Órgão desde 2007, e também é disponibilizado pelo Ministério da Justiça nos 615 Procons do país até o ano de 2023.

O objetivo do sistema, é integrar as unidades do órgão pelo país. Dessa forma, centraliza todas as informações (denúncias, reclamações, consultas) em uma só plataforma. Com o ProConsumidor essa comunicação é virtual, por meios eletrônicos e e-mail. O Procon tem 365 dias para realizar todo o trâmite da reclamação, incluindo a fase Decisão.

Segundo a coordenadora do Procon, Fernanda Soares, o trabalho deve retornar ao normal amanhã. “O sistema de atendimento, está fora do ar, em todo o país, mas a equipe de tecnologia da informação da secretaria Nacional do Consumidor já está trabalhando para resolver o mais rápido possível”.

O atendimento on-line pela Ouvidoria Digital da Prefeitura, o eOuve, está funcionando normalmente e as ocorrências relativas à defesa do consumidor podem ser feitas pelo endereço http://pocosdecaldas.eouve.com.br.